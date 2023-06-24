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  4. Son dakikaBrüt asgari ücret 11.402 TL olmuştu! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de duyuruldu

Son dakikaBrüt asgari ücret 11.402 TL olmuştu! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de duyuruldu

24.06.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı oranı yüzde 34 olarak açıklanmış ve net asgari ücret 11.402 TL olarak duyurulmuştu. Yeni asgari ücret için Resmi Gazete'den duyuru yapıldı. Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı bu karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Son dakikaBrüt asgari ücret 11.402 TL olmuştu! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Resmi Gazete'de duyuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre; 1 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 447,15 Türk Lirası (TL) olarak tespit edildiği açıklandı. İş verene verilen 400 TL'lik asgari ücret desteğinin ise bu 6 aylık süreçte 500 TL olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerildi.

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NET BRÜT ASGARİ ÜCRET 2023 RAKAMI

Karar doğrultusunda bir aylık asgari maaşın brüt hali 13 bin 414 Türk Lirası olurken, çalışanın cebine yansıyacak olan net maaş ise 11 bin 402 Türk Lirası olacak.

22.05.2023 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. (DHA)

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