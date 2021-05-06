“Sosyal yardım kapsam dışına çıktı” uyarısı | "Pandemi sosyal destek yardımı kapsam dışına çıktı" uyarısı ne demek? Kapsam dışı ne demek?

e-Devlet üzerinden başvuruları kabul edilen, Pandemi Sosyal Destek Yardımı için bazı vatandaşlar kapsam dışına çıktı uyarısı aldı. 1000 TL olan yardım ödemesinin 1100 TL’ye çıkması ile vatandaşların hesaplarına pandemi destek ödemesi bugün itibariyle yapılıyor. Ancak bazı vatandaşların karşısına çıkan "sosyal yardım kapsam dışına çıktı" ifadesi, birçok vatandaş için merak konusu oldu. Peki “Sosyal yardım kapsam dışına çıktı.” İfadesi ne demek?
Sosyal yardım kapsam dışına çıktı ve yardım kapsam dışına çıktı ifadeleri, 1100 TL pandemi sosyal destek başvurusu kapsamında önem arz ediyor. Müracaatlarını tamamlayan kişilerin karşısına çıkan bu ifade, kişinin yardım alabilme durumunu nitelendiriyor.
"Sosyal yardım kapsam dışı" ibaresi sosyal yardım alma şartlarını sağlamadığını ve maddi yardım almaya hak kazanamadığı anlamına gelmektedir.
Kapsam dışı ibaresi ise beyan edilen bilgilerin program çerçevesi ile uyuşmaması dolayısıyla ret cevabı olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişinin ücretten faydalanamayacağı anlamına gelmektedir.
Kapsam dışı: “Hanenizde Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu sayfasında kapsam dışı olarak belirtilen kategorilerde kişiler tespit edildiği ve/veya formda beyan ettiğiniz bilgiler programın çerçevesiyle uyuşmadığı için başvurunuz değerlendirmeye alınamamıştır.” Olarak ifade edilmiştir.
"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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