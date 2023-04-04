SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanır, saat kaçta? 2023 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için gözler MEB'de!

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile ilgili araştırmalar 4 Nisan 2023 Salı günü hız kazandı. 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımının yayımlanmasının ardından başvuru şartları kabul edilenler sonraki sürece dahil edilecekler. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için MEB'den açıklama bekleniyor. İşte, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 Salı (bugün) ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren



