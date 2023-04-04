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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA: 2023 sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı?

04.04.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı araştırılıyor. MEB bin öğretmen ataması bekleyen adaylar sözleşmeli öğretmen sınav merkezlerini öğrenmek istiyorlar. Sözleşmeli öğretmen ataması sınav mülakat yerleri için gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA: 2023 sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2023 için son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Öğretmen atama sınav yerleri bugün belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Başvuru şartları kabul edilen adayların atama süreci devam edecek. İşte, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 Salı (bugün) ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

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MEB ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

meb eğitim öğretim sınıf okul

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

MEB İLK ATAMA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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