SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA: 2023 sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri 2023 için son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Öğretmen atama sınav yerleri bugün belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Başvuru şartları kabul edilen adayların atama süreci devam edecek. İşte, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri sorgulama ekranı...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.
Açıklanan takvime göre adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan 2023 Salı (bugün) ilan edilecek.
Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
MEB İLK ATAMA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ