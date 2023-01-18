SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 18 Ocak 2023: Sözleşmeliye kadro ne zaman yürürlüğe girecek, kimleri kapsıyor? Fark 3.800 TL'nin üzerinde!

Sözleşmeli personele kadro teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Devlet dairelerinde çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personeli kadroya alınacak. Konuya ilişkin son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle sözleşmeliye kadroda son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO KOMİSYON'DAN GEÇTİ

Sözleşmeliye kadro teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Şimdi kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli personel heyecanla kadroya geçmeyi bekliyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek. Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO YASALAŞTIĞINDA KİMLER KADROYA GEÇEBİLECEK?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel kadroya geçebilecek.

Öte yandan sözleşmeliye kadro düzenlemesi Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireleri da kapsıyor.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONELLER İÇİN 3 YIL ŞARTI

Yeni düzenleme ile beraber belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin ataması KPSS ile gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel, talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Burada da personelin 3 yıllık çalışma süresinin tamamlaması gerekiyor

Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş yapamayacak.

