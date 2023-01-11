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Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA! 2023 Sözleşmeli Personele kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geliyor

11.01.2023 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personellerin gözü kulağı resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Sözleşmeli çalışanların kadro için beklediği haber AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifinin Meclis'e geleceğini duyurdu. Peki, Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden kimler faydalanacak? Kadro şartları ve kapsamı neleri kapsıyor?

Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA! 2023 Sözleşmeli Personele kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geliyor

Sözleşmeli personele kadro çıkıp çıkmadığı ilgili vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." sözlerine yer vermişti. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek. İşte Sözleşmeliye Kadro'da son durum...

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sözleşmeliye kadro bekleyenleri sevindiren haber geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu TRT Haber canlı yayınında, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın(perşembe) öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.

sözleşmeliye kadro

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?

"Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadro kapsamına giren kişileri ve detayları şu şekilde açıkladı;

-"Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak."

Sözleşmeliye kadro

-"Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."

SÖZLEŞMELİ PERSONELE GELECEK KADRONUN TÜM DETAYLARI

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda tüm detayları açıklamıştı.

Bu çerçevede yapılacak düzenleme şu şekilde:

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler

arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

Sözleşmeliye kadro kimlere verilecek

B) Yeni istihdam edilecek Sözleşmeli Personel bakımından;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir.

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