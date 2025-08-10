FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 59,9 artarak 2 milyar 351 milyon 473 bin 328 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 06.00-07.00 saatlerinde 2 bin 644 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 172 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 179 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Desteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirimDesteğe 19 firma daha katıldı! Yüzde 35'e varan indirim
En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Anahtar Kelimeler:
elektrik fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

En düşük memur maaşı için '67 bin TL' rakamını verdi!

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti! Anne Minguzzi'den kahreden paylaşım

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.