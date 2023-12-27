STAJYER MAAŞI 2024: Asgari ücret ile stajyer maaşı ne kadar olacak, stajyer maaşı ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!

Stajyer maaşı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. Stajyer maaşı şu an 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı saat 16.30'da gerçekleştirilecek. İşte 2024 stajyer maaşı ile ilgili detaylar...

STAJYER MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Stajyer maaşı rakamı asgari ücret açıklaması ile belli olacak.

Milyonlarca çalışan için asgari ücret maratonunda sona gelindi. Yüzde 50 artış ihtimali kuvvetli olarak dile getirilen asgari ücrete zam sonrası 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, doğum ve askerlik borçlanması gibi birçok kalem de aynı oranda artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileri Külliye'de bir araya gelecek. Toplantı saat 16.30'da.

Asgari ücret 2024 rakamının 11.402 TL üzerine yüzde 50’lik zam yapılarak 17.103 TL seviyelerine getirilmesi bekleniyor.

STAJYER MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK?

Stajyer maaşı 2024 belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Stajyer maaşı Temmuz ayında gelen zamla 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL olarak ödeniyor.

ASGARİ ÜCRET 2024 BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

İşsizlik ödeneği,

Stajyer maaşı

Kıdem tazminatı,

Askerlik ve doğum borçlanması,

65 yaş aylığı (Yaşlılık maaşı)

Engelli aylığı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe Bağlı Sigorta primleri

SGK taban ve tavan primleri





