STAJYER MAAŞI 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret ile öğrenci stajyer maaşı ne kadar zamlanacak? Asgari ücret bu hafta belli olacak

Stajyer maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Stajyer maaşı şu an için 3.420 TL. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin yüzde 30'u ödenmek durumunda. Bu kapsamda "2024 stajyer maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte detaylar...

STAJYER MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK?

Staj maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek.

Staj maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının netleşmesi gerekiyor.

Şu anda 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL.

Asgari ücret açıklamasının ardından bu miktarlar da yükselecek.

STAJYER MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Stajyer maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Üçüncü asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil. Ancak yarın gerçekleştirilmesi beklenen yılın son Kabine Toplantısı öncesinde tarafların masaya oturarak ilk kez rakam konuşması bekleniyor. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade ediliyor.





