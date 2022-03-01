Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentisi!

Şubat enflasyon beklentisi sorgulanmaya devam ediyor. Şubat ayı enflasyon oranı Mart ayında açıklanmış olacak. Şubat ayı için piyasa beklentisi araştırılırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini de yayınladı. Peki Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart 2022 Perşembe gününde açıklanmış olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı. Söz konusu özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

OCAK AYI ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

2022'nin ilk ayı olan Ocak'ta enflasyon yıllık yüzde 48,69 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Şubat ayı rakamlarına çevrildi.

