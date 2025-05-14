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Sucuk alırken iki kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti, içinden çıkanlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listelerle gıda ürünlerindeki uygunsuzlukları tespit edip marka marka ifşa etmeyi sürdürüyor. Son yayınlanan listede pide harcından lahmacun harcına, sucuktan zeytinyağına, kaşar peynirinden tereyağına çok sayıda ürün yer aldı. Özellikle sucuk markaları tek tek ifşa olurken içinden çıkanlar da dikkat çekti.

Sucuk alırken iki kere düşündürtecek liste! Bakanlık marka marka ifşa etti, içinden çıkanlar...
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki sahtekarlıkları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ve yeni markalar eklendi. Söz konusu ürünlerdeki güvensizlik nedenleri de açıklandı.

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BAHARATLARDA GIDADA KULLANIMINA İZİN VERİLMEYEN BOYA

Bakanlığın yayınladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Halktan marka kajun çeşnisi ve Arda baharat sumak ürünleri yer alırken uygunsuzluk olarak "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti" belirtildi.

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PİDE VE LAHMACUN HARCINDAN SUCUĞA ÇOK SAYIDA ÜRÜN LİSTEDE

Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'aynı değeri taşımayan madde eklenmesi' bölümünde pide harcı, lahmacun harcı, sucuk, zeytinyağı, kekik, karabiber, kaşar peyniri, tereyağı ve tulum peyniri gibi çok sayıda ürün yer aldı.

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İŞTE İÇİNDEN ÇIKANLAR

Söz konusu listeye göre; dana - kuzu karışık pide harcında kanatlı eti tespit edilirken lahmacun harcında sakatat belirlendi. Bir başka pide harcında da deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat olduğu ortaya çıktı.

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Dana sucuk ürünlerinde ise deri dokusu, sakatat, kanatlı eti tespit edildi.

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Bakanlığın "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" listesinin ise 'temel özelliği etkileyen içerik eksikliği' bölümünde ise kollajen peptit tipleri ve çinko içeren tablet takviye edici gıda, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve lor peyniri gibi ürünler yer aldı.

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Tablet takviye edici gıdada uygunsuzluk olarak beyan edilen etken maddenin tespit edilmediği belirtilirken diğer peynir ve yağ ürünlerinde ise "% yağ oranının düşük olması" uygunsuzluk olarak belirlendi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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