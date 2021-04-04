Süper Loto saat kaçta çekiliyor? 4 Nisan Süper Loto sonuçları

Süper Loto için büyük çekiliş için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto, Şisal ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ortaklığı ile düzenlenen bir şans oyunu. Sonuçlar, 4 Nisan Pazar günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden saat 21.30’da noter huzurunda çekiliyor.

4 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak belli oluyor. 4 Nisan Süper Loto çekilişi de Youtube kanalı üzerinden 21.30 çekilecek ve şanslı numaralar belli olacak.

Süper Loto’da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek 12 milyon 107 bin liralık devirli ikramiye tutarının olduğu çekilişte talihli adaylar şanslı rakamları canlı yayında öğrenecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte Milli Piyango yetkilileri de hazır bulunacak.

Bu akşamın çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.