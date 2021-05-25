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Süper Loto sonuçları | 25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklanıyor

25.05.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Mayıs Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 17.394.263 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "Millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilecek. İşte, 25 Mayıs Süper Loto çekilişinin detayları...

Süper Loto sonuçları | 25 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklanıyor

Süper Loto 25 Mayıs 2021 çekiliş sonuçlarına sayılı dakikalar kaldı.25 Mayıs Süper Loto büyük ikramiye tutarı 17.394.263 TL oldu. Süper Loto 25 Mayıs çekilişi bu akşam saat 21:30'da MP Tv üzerinden yayınlanacak. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

25 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 17.394.263 TL oldu. Bu akşamki çekiliş 21:30'da MP Tv'de yayınlanacak.

SÜPER LOTO 25 MAYIS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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