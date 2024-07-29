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T-Bank'ın satışında hesap edilmeyen detay! BDDK onay vermedi... 20 milyar TL iddiası sonrası Arap sahipleri hemen vazgeçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.07.2024 14:57
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Türkiye Petrolleri'ni alarak adından söz ettiren Zeren Holding'in Turkland Bank’ı satın alma girişimi olumsuz sonuçlandı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) satışa engel olurken bu kararda Rusya'dan çekilen ancak ödenmeyen bir kredinin neden olduğu tespit edildi. Kredinin tutarı ise 20 Milyar TL... Bankanın Arap sahipleri ise satıştan hemen vazgeçti.

T-Bank'ın satışında hesap edilmeyen detay! BDDK onay vermedi... 20 milyar TL iddiası sonrası Arap sahipleri hemen vazgeçti

Zeren Holding'in Lübnan ve Ürdünlülerin ortak olduğu Turkland Bank’ı (T-BANK) satın alma girişimi yarım kaldı. Sebebi ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan onay çıkmaması. Son bilgilere göre bankanın yönetim kurulu başkanı Michel Accad sözleşmeyi feshetmek için Türkiye’ye geldi.

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SATIŞTAN VAZGEÇTİLER

Michel Accad’in BDDK’dan randevu aldığı belirtildi. Banka yönetiminin satıştan vazgeçtiğini BDDK’ya bildireceği öğrenildi.

RUSYA'DAN ÇEKİLEN KREDİ ENGEL OLDU

Satış devrinin onaylanmamasındaki nedenin ise Zeren Holding hakkındaki Rusya’dan çekilen krediyi ödememesi ve sonrasında başlatılan soruşturma olduğu öğrenildi. Zeren Holding 13 Kasım 2023 yılında BDDK’ya gönderdiği T-Bank’ı devralma dilekçesinde satın alma işleminin onayını istemişti.

GÜNDEM OLAN SORUŞTURMA

Türkiye Petrollerini alan Zeren Holding sahibi Mustafa Yiğit Zeren’in Moskova Merkez Bankası'ndan aldığı krediyle ilgili soruşturması gündem olmuştu. Odatv’de yer alan haberde Zeren Holding'in Moskova Merkez Bankası'ndan çektiği 20 milyar TL’yi ödemediği iddia edilmişti. Rusya, holding yönetimini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etmişti. Zeren Holding de yaptığı açıklamada haklarında bir soruşturma olmadığını iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
banka satış
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