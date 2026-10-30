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Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede

Bakanlığın güncellediği taklit ve tağşiş listesine 4 ilden yeni ürünler eklendi. Yoğurt ve tereyağı kategorisindeki 6 ürünün markaları belli oldu.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede
Aleyna Türkmen

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdaya yönelik denetimlerinin ardından taklit ve tağşiş listesini yeniden güncelledi. 27 Ekim 2026 tarihli duyuruda, farklı illerde üretilen ve satışa sunulan 6 yoğurt ve tereyağı ürünü yer aldı. Ürünlerin marka ve üretici bilgileri de tüketicilerin inceleyebilmesi amacıyla açıklandı.

Bakanlığın yayımladığı son listeye Bursa, Malatya, Kahramanmaraş ve Artvin'den ürünler dahil edildi. Yoğurt ve tereyağı grubundaki ürünlerin hangi markalara ait olduğu da belli oldu.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede 1

LİSTEYE GİREN 6 ÜRÜN BELLİ OLDU

Taklit ve tağşiş listesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen Çağlarsoy marka tereyağı yer aldı. Malatya'da ise Battalgazi ilçesinden Karatepe tuzlu tereyağı ve Beyler Yoğurt, Yeşilyurt ilçesinden Gözde Çamlıdağ tuzsuz tereyağı listeye eklendi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden Tanmar tereyağı ile Artvin'in Borçka ilçesinde üretilen Şimşekler tereyağı da açıklanan ürünler arasında bulunuyor.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede 2

BAKANLIK LABORATUVAR SONUÇLARINI PAYLAŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği kontrollerde taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar incelemeleriyle kesinleşen gıda ürünlerini kamuoyuna duyuruyor. Böylece tüketicilerin alışveriş sırasında ürünlerin marka ve üretici bilgilerini kontrol edebilmesine imkan sağlanıyor.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede 3

RESMÎ LİSTEDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Karar Gazetesi'nde yer alan habere göre, taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin ayrıntılı bilgilere Bakanlığın Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Tüketiciler, yayımlanan resmî listeyi inceleyerek ürünlerin marka ve üretici bilgilerini kontrol edebiliyor.

Taklit ve tağşiş yapılan ürünler açıklandı! Yoğurt ve tereyağı da listede 4

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı yoğurt Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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