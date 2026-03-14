Taksiden inerken buna dikkat: Ceza alabilirsiniz! Yeni dönem başladı

Taksiciler için yepyeni bir dönem bugün itibarıyla başladı. Buna göre, artık taksilerde zorunlu olarak fiş/fatura kesilecek dönem başlıyor. Hem taksici esnafı hem de müşterileri ilgilendiren düzenlemenin detayları ise belli oldu.

Taksiciler artık gerçek usul ile vergilendirilecek. Böylece, taksi plakası sahipleri yüzde 45’e varan vergi ödeme zorunluluğu bulunuyor. Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenler için Taksi Mali Cihazı’nı kullanacak. Mevcutta plakası bulunanlar için ise 1 Eylül’e kadar süre verildi.

BİRBİRLERİNDEN AYRI ÇALIŞMAYACAK

Taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak.

KONUM BİLGİSİ PAYLAŞILACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden konum verisini alarak zaman bilgisi ile birlikte saklayacak. Ancak Taksi Mali Cihazla bağlantılı olarak kullanılacak taksimetrede yer alan GPS üzerinden söz konusu verilerin alınabilmesi halinde Taksi Mali Cihazda bu özelliğin bulunmasına gerek olmayacak. Böylece kartlı alışveriş yapan kişilerin nereden nereye gittiği de kontrol altına alınmış olacak.

Taksi kullanan kişilerin seyahat sonunda taksici esnafından fiş/fatura talep etmesi zorunlu oldu. Fiş almayan müşterilere ise ceza kesilecek.



VERGİDEN DÜŞÜRÜLECEK GİDERLER

Taksilerin akaryakıttan başka günlük gideri bulunmuyor. Aylık bazda bakıldığında ise hem aracın bakım masrafları hem de plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde yeme-içme masrafları gider olarak gösterilecek ve bunlar vergiden düşürülebilecek. Ancak takside çalışan ve primlerini kendisi ödeyen şoförlerin gelir vergisi gibi ödemeleri nasıl yapacağı bilinmiyor.

DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Düzenlemeden önce, yasa dışı ve korsan olarak kiralanan taksi plakalarında vergi çok düşük olduğu için plaka sahipleri vergileri kendileri karşılıyordu. Ancak günde 10 bin TL ciro çeken ticari taksinin ortalama olarak 2 bin TL KDV ödemesi çıkıyor. Günde bir depo yakıt harcasa yaklaşık 550 TL KDV'den düşebiliyor ve geri kalan kısım kar olarak yazıldığı için gelir vergisi de yüksek çıkıyor. Plaka sahibi, şoför ve yasa dışı taksi plakası kiralamada vergi düzeninin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.



TAKSİ ŞOFÖRLERİ VERGİ MÜKELLEFİ YAPILABİLİR

Bu noktada takside yevmiye usulü çalışan şoförlerin vergiye tabi olması beklentisi de ortaya çıktı. Taksi şoförlerinin vergi mükellefi olarak sayılmasıyla birlikte sektörde şoför bulmanın çok zorlaşacağı ve plaka sahiplerinin araçlarını kendileri çalıştırması gerekeceği beklentisi ortaya çıktı.



PLAKA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ancak büyük kısmı miras yoluyla eş ve çocuklara geçmesi, miras nedeniyle sürücü belgesi bile olmayan kişilerin taksi plakası sahibi olması, büyük kısmının ticari araç kullanma yaşı olan 69'dan daha fazla yaşa sahip olması, Türkiye'de ikamet etmeyen gurbetçilerin plaka sahibi olması nedeniyle bu plakaların hızlıca satılığa çıkarılması ve piyasada arzın çoğalması, talebin azalmasından dolayı plaka fiyatlarında düşüşlerin gerçekleşmesi bekleniyor.



GÖRÜŞMELER YAPILDI AMA…

Taksi plakalarına getirilen gerçek usulde vergilendirmeden vazgeçilip sabit oranlı hasılata dayalı verginin getirileceğine dair sivil toplum kuruluşlarının devlet otoriteleriyle görüşmeler yaptığı bilinse de uygulamanın devreye girmiş olmasından dolayı değişmesinin zor olduğu beklentisi de öne çıktı.



TAKSİCİ ESNAFI NE TALEP EDİYOR?

Taksi esnafı yüzde 1,5 oranında verginin ödenebilir olduğunu, taksi alırken Özel Tüketim Vergisi ödediklerini, her gün akaryakıt alırken vergi ödediklerini, yaklaşık 1 milyon kilometreye gelmiş ve faaliyeti süresince milyonlarca lira ciro çekmiş ve plaka sahibine para kazandırmış araçlarını ikinci elde satmak istediklerinde fiyatın 5'te 1'i fiyata düştüğünü, yedek parça, trafik sigortası sektörü ve sanayi esnafını kalkındırdıklarını öne sürerek vergilerin düşürülmesini talep ediyor.

Kaynak: NTV