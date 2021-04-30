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Tam kapanmada PTT ve kargolar açık mı? Tam kapanmada kargoların çalışma saatleri

30.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de uygulanacak tam kapanma döneminde PTT ve kargo şirketlerinin durumu belli oldu. Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, UPS Kargo, ve PTT Kargo gibi kargo şirketlerinin açık olup olmayacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile netlik kazandı.

Tam kapanmada PTT ve kargolar açık mı? Tam kapanmada kargoların çalışma saatleri

19 günlük tam kapanma döneminde lojistik faaliyetlerini sürdüren PTT ve kargo şirketleri, diğer tüm işletmeler gibi pazar günleri kapalı olacak. 17 Mayıs saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kargo şirketleri faaliyetlerini sürdürecek…

TAM KAPANMADA KARGOLAR AÇIK MI?

29 Nisan’da başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 05:00’e kadar devam edecek şekilde tam kapanmaya geçtik. Bu tarihlerde kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanıyor.

İmalat, üretim, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan işletmelerin dışında tüm işyerlerine ara verildi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde paylaşılan istisna tutulan kuruluşlar dışında, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verildi. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.

Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir. şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır. Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

PTT Kargo ve kargo hizmeti veren özel firmalar kısıtlamalardan muaf tutulacak. Kargo şirketleri sabah saat 10:00’dan akşam saat 17:30’a kadar hizmet verecek.

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