Tamamlayıcı Emeklilik için çanlar çalıyor... 2025'in son çeyreğinde sistem devreye giriyor! Ekonomist "Mümkün değil" dedi

Bireysek Emeklilik Sistemi (BES) ile 45 yaşını doldurmamış çalışanlar gelecekleri için para biriktiririrken yeni bir sistemin adımları duyulmaya başladı. BES ile zorunlu olarak her ay maaşından kesinti yapılarak birikim yapan çalışanlar içn devlet yüzde 30 oranında katkı da sağlıyordu.

İŞVERENLER DE KATKI SUNACAK

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Programı açıklaması sonrası Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ne zaman hayata geçirileceği de belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre, hayata geçirilmesi hedeflenen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ikinci basamak sistemine dönüştürülecek. Birikimler sadece çalışanın maaşından yapılan kesinti ile sağlanmayacak işverenler de katkı verecek.

YENİDEN TASARLANACAK

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki standart emeklilik yatırım fonları katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nde birikim yapan kişilere BES'te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkanına sahip olacak. Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katıılımcı sayısı artırılarak artış sağlanacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi için düzenlenecek olan yasa için hedeflenen tarih ise 2025'in son çeyreği olarak belirlendi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışan veya devlet tarafından çalışanın kişisel hesabına yapılacak nakdi katkıların emekilik yatıırm fonlarında yatırıma yönlendirecek bir sistem olarak düşünülüyor. Sisteme göre bu fonların seçimi ve dağılımı çalışan tarafından yapılacak. Bu da ikinci basamaklı emeklilik sistemi olacak.

"İKİNCİ EMEKLİ AYLIĞI MÜMKÜN DEĞİL"

HalkTv'ye konuşan Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için açıklamalarda bulundu. Çelik, kıdem tazminatını TES dönüştürülmek istendiğini aktararak, "Ben şimdi en düşük emekli aylığı alıyorum 12 bin 500 lira yanına bir de ikinci bir şey daha alırım o da 12 bin 500 lira toplamda 25 bin TL olarak düşünebilir" dedi ve ikinci emekli aylığının mümkün olmadığını aktardı.

Asgari ücretli birinden örnek veren Çelik, düzenli olarak prim yatıran bir çalışanın yüzde 20 prim yerine yüzde 8 prim vermesi sonrası alacağı paranın 3 veya 4 bin lirayı geçmeyeceğini aktardı. Çelik, "Kıdem tazminatı harçlığa dönüşür" diyerek yeni sistemin çalışanlar için oluşabilecek bir diğer yanını söyledi.

Bir hesaplama da yapan Çelik, 25 yıl boyunca düzenli bir TES ödemesi sonrası 1 milyon lira paranın olacağını söyledi ve, "Bütün bir kıdem tazminatından vazgeçip 25 yıl sonra en düşük emekli aylığının 3'te 1'i kadar tamamlayıcılık söz konusu" şeklinde konuştu.