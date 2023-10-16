FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMİ: Tarım Kredi Marketlerde indirim başladı mı, yüzde 50 indirim ne zaman hangi ürünlerde olacak?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMİ: Tarım Kredi Marketlerde indirim başladı mı, yüzde 50 indirim ne zaman hangi ürünlerde olacak?

16.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Marketlerde ne zaman indirim olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlıyor. Peki, Tarım Kredi Marketlerde indirim başladı mı, yüzde 50 indirim ne zaman hangi ürünlerde olacak? İşte detaylar...

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMİ: Tarım Kredi Marketlerde indirim başladı mı, yüzde 50 indirim ne zaman hangi ürünlerde olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısı sonrası Tarım Kredi Marketlerde birçok ürünün fiyatı aşağı çekiliyor. Gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatlar değişiyor. İşte, Tarım Kredi Marketlerde indirim başlama tarihi...

Tarım Kredi Kooperatif

TARIM KREDİ MARKETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI?

Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

Tarım Kredi Market

TARIM KREDİ MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Kuruluş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacakMotorine 2 liradan fazla zam! Litresi yeniden 40 lirayı aşacak
Tarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyorTarım Kredi'de yüzde 50'ye varan indirim kampanyası bugün başlıyor
Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?
Anahtar Kelimeler:
tarım kredi kooperatifi market

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.