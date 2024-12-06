Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlığını gözler önüne serdi! Zeytinyağında resmen 'dolandırıcılık' var! Liste bunlardan geçilmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıda ürünlerinin listesini yayımlamaya devam ediyor. Sucuk, süt ürünleri, zeytinyağı derken liste uzadıkça uzuyor. Milyonlarca vatandaşın yediğine içtiğine karıştırılan sahtekar gıda ürünlerini Bakanlık ifşa etmeye devam ediyor.

ZEYTİNYAĞINDAKİ HİLE BİTMİYOR

5 Aralık tarihinde Bakanlığın yayımladığı listede ağırlıklı olarak zeytinyağının olması dikkat çekti. Balıkesir'de bulunan birçok markanın zeytinyağının içine tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

PEKMEZDEN ŞEKER ÇIKTI

Kütahya'da bulunan Helvacı Sabri adı ile pekmez satan bir markanın pekmezinden ise şeker tespit edildi.

Bakanlığın listesinden hiç çıkmayan et ürünleri ise vatandaşı şaşkına uğratmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'da bulunan Işıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et saptandı.

Süt ürünlerinde ise sahtekarlık sürat kesmiyor. Öğütler markasının Tam Yağlı Kaşar Peynirinde ise yağ oranının azaltıldığı bulundu.

İNTERNETTE SATIYORLAR

Ayrıca, listeye giren markaların sosyal medya ve e-ticaret siteleri üzerinden de satış yaptığı da görüldü.

2 FARKLI LİSTE YAYIMLANIYOR

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olarak 2 ayrı şekilde açıklanan listesi güncellenmeye devam ediyor. 7'den 70'e herkesi ilgilendiren listeye yeni markalar ekleniyor.