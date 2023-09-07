TARKİM BİTKİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! Tarkim halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Bu gelilmenin ardından birçok kişi arama motorlarında "Tarkim halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Tarkim halka arz sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI 2023!

Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

TARKİM KAÇ LOT VERDİ?

Tarkim halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara maksimum 2 Lot (215 TL) dağıtım yapıldı.

KAP açıklaması henüz gelmedi ancak aracı kurumlar lot dağıtımı yaptı.

TARKİM HALKA ARZ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRÜR?

Tarkim, halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

Tarkim'in borsada önümüzdeki günlerde işleme başlaması bekleniyor.

