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Taşerondan kadroya geçen geçen 1 milyon işçiye müjde! 696 sayılı KHK’da değişiklik yapılacak

24.05.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü hazırlık çalışmalarına başladı. Söz konusu çalışmalarda, işçilerle yapılacak toplu sözleşmelerde ortaya çıkacak problemlere çözüm yolu aranacak.

Taşerondan kadroya geçen geçen 1 milyon işçiye müjde! 696 sayılı KHK’da değişiklik yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından, işçilerle gerçekleştirilecek olan toplu sözleşmelerin ardından ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için planlar yapılmaya başlandı.

İŞÇİLER YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEBİLECEK

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişiklik yapılması, planlanan konular arasında yer alıyor. Bu değişiklik ile sürekli işçiler, çalıştıkları kurumlarda yer değişikliği talep edebilecek. Öte yandan toplu sözleşmede de bu konuya ilişkin hüküm yer alacak.

YENİ POZİSYONLARDA GÖREV VERİLECEK

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçiş yapan üst öğrenim bitiren kişiler, kurumun hizmet ihtiyacı olduğu takdirde, yeni pozisyonlarda görev alma şansına sahip olacaklar. Öte yandan,

Öte yandan ele alınan konular arasında Sağlık kuruluşlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçiş yapan işçilere becayiş hakkının sağlanması, işçiler için zorunlu emellilik uygulamasının iptal olması yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
taşeron İşçi
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