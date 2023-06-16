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TCMB duyurdu! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

16.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi 26,18 TL, enflasyon beklentisi, yüzde 38,55, faiz beklentisi ise yüzde 18,13 oldu.

TCMB duyurdu! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 38 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 38,55

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşti.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,52 olasılıkla yüzde 19,00 - 25,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla yüzde 26,00 - 32,99 aralığında, yüzde 32,94 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 39,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü . Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 23,53’ünün beklentilerinin yüzde 19,00 - 25,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 26,00 - 32,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 33,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.

2023 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 32,29 olasılıkla yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 46,29 olasılıkla yüzde 16,00 - 22,99 aralığında, yüzde 10,42 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü . Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 41,94‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 18,13

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,50 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak gerçekleşti.

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Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB dolar

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