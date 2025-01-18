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Tehlike büyüyor! Bakanlık duyurdu: Hepsi toplatılıyor... Ünlü marka da listede yerini aldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.01.2025 12:28
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya taklit ve tağşiş karıştıran markaları ifşa ederken Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski barındıran ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bir çocuk giyim markasının ürettiği ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Tehlike büyüyor! Bakanlık duyurdu: Hepsi toplatılıyor... Ünlü marka da listede yerini aldı

Hem gıdada hem de giyimde vatandaşın sağlığının korunması için denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya hile karıştıran yüzlerce markayı bir bir ifşa ederken Ticaret Bakanlığı da düğmeye bastı.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşalayan Ticaret Bakanlığı, listesine yeni bir ürün ekledi.

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Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı.

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İstanbul Çekmeköy merkezli ürünün piyasa arzının yasaklanmasına toplatılmasına karar verildi.

İLKOKUL ÇANTASI DA LİSTEYE GİRDİ

İstanbul Beyoğlu'nda üretilen Koçak Çanta Saraciye Ltd. Şti. firmasına ait olan Relaxion İlkokul Çantası Kod:1350 modelli çanta da listeye girdi. Taşıdığı risk olarak, kimyasal maddenin bulunması ve sağlık risklerinin bulunduğu tespit edildi.

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Çanta için yapılan açıklamada, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Ekoloji Testlerinden “Kadmıum (En1122:2001)” Den “Kalır” Sonuç Almıştır" sözleri kullanıldı.

Bakanlık, ürünlerin toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verildi.

GÖMLEKTE KURŞUN LİMİTİ AŞILDI!

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Adana Seyhan merkezli mavi erkek gömleğinde limit değerlerinin üzerinde kurşun tespit edildi. Caizen markalı 'High Quality' etiketli mavi erkek gömleğinin toplatılmasına piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi.

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DEV MARKA LİSTEYE GİRDİ

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Bakım ve makyaj ürünlerini satan Gratis'te listeye girdi. 'Desenli Şeffaf B Makyaj Çantası' etiketli ürünü Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Eklips markalı ürün makyaj çantasında, 'Toplam Kadmiyum Miktarı Limit Değer Üzerinde Tespit Edilmiştir' sözleri kullanılarak piyasadan toplatılmasına ve piyasa arzının kaldırılmasına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı o ürünler:

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ifşa
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