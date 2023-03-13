TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Çorlu ilçesi Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2210 konut sahibini buluyor!

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi sonuçları Çorlu ilçesi için bugün belli olacak. 13 Mart 2023 Tekirdağ TOKİ kura sonuçları isim listesi ve konuya dair detaylar merak konusu oldu. Sonuçlar, çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte, Tekirdağ TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün (13 Mart 2023 Pazartesi) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.

İsmet inönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

