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Temettü alma şartları nelerdir? Temettü hangi şartlarda verilir?

25.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temettü, bir şirketin dönem kârından şirket hisselerine sahip olan kişilere pay dağıtması olarak tanımlanır. Temettü, şirket paydaşlarına belli şartlarla dağıtılır. Bu nedenle yatırımcılar temettü alma şartları nelerdir diye merak eder. Temettü şartları yerine getirildikten sonra pay sahiplerine ne kadar kâr payı dağıtılacağı belirlenir. Ancak temettü dağıtımı, şirketin pazar değerini etkiler. Bu nedenle sonrasında yaşanacak hisse senedi alım satımları şirket için önem taşır.

Temettü alma şartları nelerdir? Temettü hangi şartlarda verilir?

İçindekiler

  • Temettü Hangi Şartlarda Verilir?
  • Temettüden Sonra Maliyet Düşer Mi?

Temettü, bir şirkete ait dönem içi kârının belli bir miktarının nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına dağıtılmasıdır. Şirketler paydaşlarına genel kuru kararı ile belirlenen tarihlerde ödeme yapar. Peki, temettü alma şartları nelerdir? Temettü almanın ilk şartı bir şirkette pay sahibi olmaktır. Ne kadar kâr payı dağıtılacağı pay sahibinin hisse senedi ile belirlenir.

Borsada işlem yapacak bir kişi için temettü almanın en önemli adımı bir yatırım hesabına sahip olmaktır. Banka ya da aracı kurum üzerinden yatırım hesabı açılır. Temettü ödemesi yapacak bir şirketin hisse senetleri alınır. Temettü dağıtılacak tarihte şirketin hisselerine sahip olan kişiler, temettü almaya hak kazanır.

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Temettü Hangi Şartlarda Verilir?

Şirketlerin belli dönemlerde yatırımcılarına dağıtacakları temettü, yıllık net dönem kârlarına göre hesaplanır. Şirketlerin yıllık net dönem kârlarından vergiler ve diğer giderler düştükten sonra kalan kısmın, en az yüzde 20’sinin yatırımcılara pay edilmesi ile temettü dağıtımı gerçekleştirilir. Temettü dağıtımından pay alacak hisse senedi sahibi, sahip olduğu hisse senedi miktarına göre temettü alabilir.

Temettü genellikle hissedarlara nakit olarak ödenir. Düzenli olarak dağıtılan temettü 3 aylık ya da 6 aylık periyotlarla ödendiğinde düzenli temettü olarak adlandırılır. Ancak, şirketler belirledikleri herhangi bir zamanda özel temettü adı verilen kâr payları da dağıtır. Her şirket, temettü dağıtımı yapmak zorunda değildir. Eğer yatırımcılar yatırımlarını, temettüden yararlanmak için yapıyorsa, temettü dağıtan şirketlerin hisselerine yönelmek gerekir.

Pay sahipleri, temettü almanın şartları hakkında yeterli donanıma sahip olduktan sonra şirket genel kurulu tarafından belirlenen tarihlerde temettü payı almaya hak kazanır. Temettü veren şirketler daha yavaş olsa da daha güvenilir bir şekilde büyürler.

Temettüden Sonra Maliyet Düşer Mi?

Pay sahiplerine temettü dağıtıldıktan sonra hisse fiyatları, alış ve satışlara göre belirlenir. Hisse fiyatı brüt temettü dağıtım miktarı kadar düşer. Şirketlerin değerlenmeleri, şirket varlıklarına göre yani yaptığı kâra göre belirlenir. Örnek olarak; 20 TL değeri olan bir hisse senedinden, hisse başı brüt 2.00 TL'lik bir temettü dağıtımı yapılacaksa, hisse fiyatı sonraki işlem günü 18 TL olarak işleme başlar. Bir şirketin elinde olan varlıklar o şirketin pazar değerini ortaya koyar.

Şirketin kasasındaki para da bu değerlenmenin içindedir. Şirket dönem içindekini kârını dağıttığında, kasasından para çıkışı olur. Bunun sonucunda şirketin pazar sayısal değeri, dağıtılan temettü miktarı kadar düşer.

Temettü dağıtıldıktan sonra hisse senedinin değerinin düşmesi ya da yükselmesi, hisse senedi alım, satımlarıyla ilgilidir. Temettü dağıtıldıktan sonra hisse senedini satan çok olursa fiyatı düşer, alan çok olur ise fiyatı yükselir.

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