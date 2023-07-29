Temmuz’da litresi 37 liraya dayanmıştı: Zam öncesi benzin ve motorin satışlarında artış…

Temmuz ayında ÖTV artırımı ile akaryakıt pompa fiyatları önce 6 TL ve ardından hemen her gün gelen zamlarla 37 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Benzin ve motorin için kritik açıklama Petrol Sanayi Derneği’nden (PETDER) geldi. Buna göre yurt içi piyasalarda Haziran ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.

MOTORİN SATIŞLARI HAZİRANDA

benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,94 artışla 468 bin metreküp oldu. Motorin satışları ise yüzde 4,07 artışla yüzde 4,07 artarak 2 milyon 627 bin 272 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel Oil satışları yüzde 0,20 artışla 14 bin 639 ton, gazyağı satışları yüzde 8,26 düşüşle 100 m3 ve otogaz satışları yüzde 25,84 artışla 324 bin 839 tona ulaştı.

6 AYLIK ARTIŞ BENZİNDE YÜZDE 30’A DAYANDI

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde de benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 29,08 artışla 2 milyon 441 bin 174 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,93 artışla 15 milyon 20 bin 142 metreküp seviyesine çıktı.

Fuel oil satışları yüzde 1,51 düşüşle 109 bin 83 ton, gazyağı satışları yüzde 0,12 artışla 870 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 25,84 artışla 1 milyon 747 bin 304 ton olarak gerçekleşti.



