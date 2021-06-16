Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Milyonlar, enflasyon rakamlarının paylaşılıp, maaşların artacağı temmuz ayını bekliyor. Enflasyon verileri öncesi tahminlere göre; emeklilerin çifte zam alması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) anketindeki yüzde 1,21’lik haziran ayı enflasyon tahminine göre 2021’in ilk yarısında enflasyon yüzde 7,67 olarak gerçekleşecek.

Böylece, memur emeklileri yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4,67 enflasyon farkını da alabilecek. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda 3 bin 20 TL alan memur emeklisinin aylığı, 3 bin 252 TL’ye kadar yükselmiş olacak.

Şu ana dek 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayında açıklanan Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak paylaşıldı.

Buna göre memur emeklilerine yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştuğu belirtiliyor. Haziran ayı enflasyonuna göre bu farkın artması da bekleniyor. Kesin rakam 5 Temmuz 2021’de belirlenecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Unvan ve derece Mevcut Yüzde 6,39 zamlı Yüzde 7,67 zamlı

Müsteşar (1/1) 10.987 11.689,07 11.829,70

Genel müdür (1/1) 9.713 10.333,66 10.457,99

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.727 3.965,15 4.012,86

Memur (Lisans - 1/4) 3.647 3.880,04 3.926,72

Öğretmen (1/4) 3.751 3.990,69 4.038,70

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.366 6.772,78 6.854,27

Polis memuru (8/1) 3.878 4.125,80 4.175,44

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.645 3.877,92 3.924,57

Mühendis (1/4) 4.575 4.867,34 4.925,90

Teknisyen (Lise -1/4) 3.183 3.386,39 3.427,14

Profesör (1/4) 8.699 9.254,86 9.366,21

Araştırma görevlisi (1/4) 4.571 4.863,09 4.921,601

İmam-hatip 3.751 3.990,69 4.038,70

Avukat (1/4) 3.751 3.990,69 4.038,70