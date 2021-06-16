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Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

16.06.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emeklileri, temmuz ayı içerisinde yüzde 3 zammın dışında enflasyon farkını da ek olarak maaşlarında zam olacak alacak. Uzmanlar, bu farkın en az yüzde 4,67 olacağını öne sürüyor. Bu şekilde olması durumunda en düşük aylık 3 bin 252 TL’ye kadar yükselebilecek.

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Milyonlar, enflasyon rakamlarının paylaşılıp, maaşların artacağı temmuz ayını bekliyor. Enflasyon verileri öncesi tahminlere göre; emeklilerin çifte zam alması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) anketindeki yüzde 1,21’lik haziran ayı enflasyon tahminine göre 2021’in ilk yarısında enflasyon yüzde 7,67 olarak gerçekleşecek.

Böylece, memur emeklileri yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4,67 enflasyon farkını da alabilecek. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi durumunda 3 bin 20 TL alan memur emeklisinin aylığı, 3 bin 252 TL’ye kadar yükselmiş olacak.

Şu ana dek 5 aylık enflasyon verisi açıklandı. Haziran ayında açıklanan Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak paylaşıldı.

Buna göre memur emeklilerine yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştuğu belirtiliyor. Haziran ayı enflasyonuna göre bu farkın artması da bekleniyor. Kesin rakam 5 Temmuz 2021’de belirlenecek.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Unvan ve derece Mevcut Yüzde 6,39 zamlı Yüzde 7,67 zamlı

Müsteşar (1/1) 10.987 11.689,07 11.829,70
Genel müdür (1/1) 9.713 10.333,66 10.457,99
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.727 3.965,15 4.012,86
Memur (Lisans - 1/4) 3.647 3.880,04 3.926,72
Öğretmen (1/4) 3.751 3.990,69 4.038,70
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6.366 6.772,78 6.854,27
Polis memuru (8/1) 3.878 4.125,80 4.175,44
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.645 3.877,92 3.924,57
Mühendis (1/4) 4.575 4.867,34 4.925,90
Teknisyen (Lise -1/4) 3.183 3.386,39 3.427,14
Profesör (1/4) 8.699 9.254,86 9.366,21
Araştırma görevlisi (1/4) 4.571 4.863,09 4.921,601
İmam-hatip 3.751 3.990,69 4.038,70
Avukat (1/4) 3.751 3.990,69 4.038,70

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EKİM AYINDA EMEKLİLİK FIRSATI

Devletin uzattığı barış eliyle birlikte milyonlarca vatandaşın, 62 milyar Türk liralık borcu yapılandırılırken, ihya imkânıyla Bağ-Kur’lu vatandaşlar da ekim ayında emekli olabilecek.

Yaşamını yitiren sigortalının hak sahipleri de başvurarak ölüm aylığı imkânından yararlanabilecek. Prim borç yapılandırmasından, 31 Ağustos'a dek başvuruda bulunan Bağ-Kur'lular faydalanacak.

Sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası gibi borçların peşin ya da ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim'e dek yapılması gerek. Bağ-Kur sigortalıları ihya için de SGK müdürlüklerine 1 Temmuz ile 31 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunması gerekiyor.

Yapılandırma dâhilinde daha az parayla ihya için ödemenin de 31 Ekim tarihine dek yapılması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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