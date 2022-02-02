Ticaret Bakanlığı harekete geçti! İndirime 30 gün kriteri...

Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Buna göre bir malın indirim oranı, son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat esas alınarak belirlenecek. Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimli satışlar ve kişiye özel fiyatlar gibi konularda tüketicileri en üst düzeyde koruyacak tedbirleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

Mevcut uygulamada bir mal veya hizmetin indirimli satışa sunulduğuna ilişkin reklamlarda, "indirimin en iyi indirim oranı" olduğuna yönelik beyanlara veya tüketicileri satın almaya yönlendirecek nitelikte "yüzde 80 indirim' gibi bilgilere yer verildiği gözlemleniyor. Yeni düzenlemeyle her bir indirimli satış reklamında, mal veya hizmete ilişkin indirimin duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans fiyat olarak alınması, bir diğer ifadeyle indirimden önceki fiyat olarak belirtilmesi zorunlu oldu.

Ayrıca, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlardaki indirimin miktar veya oranının hesaplanmasında, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması sağlandı. Yapılan değişikliklerle satıcı ya da sağlayıcıların gerçeği yansıtmayan fiyat indirimlerinin reklamını yapamaması amaçlanıyor.

KİŞİSEL TEKLİFE AYAR

Yapılan düzenlemeyle, "kişiselleştirilmiş fiyat reklamları" mevzuat kapsamına alındı. Buna göre kendilerine kişiselleştirilmiş fiyat sunulan tüketicilerin, bu teklifin bir algoritmaya dayandığı konusunda bilgilendirilmesi koşulu getirildi. Bazı durumlarda tüketiciye 'indirimli' olarak çeşitli kanallarla teklif edilen fiyat piyasa fiyatının üzerinde kalıyordu. Ayrıca tüketicilerin internet aramalarındaki sıralama uygulamaları yasal altyapıya kavuşturuldu. Tüketiciye sunulan sıralamayı belirleyen ana ölçütler konusunda tüketici bilgilendirilecek.

ŞİKAYET PLATFORMLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az 72 saat süre tanınacak. Bu süre dolmadan önce gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yayınlanamayacak. Bu platformlara üyelik ve ücret ödeme gibi mecburiyetler olmayacak.

FİNANSAL REKLAMLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILDI

Yönetmelikte, bağlı kredi ile satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin reklamlarda tüketicilerin daha net ve şeffaf biçimde bilgilenmesini sağlamak için de değişikliğe gidildi. Buna göre, bu reklamlarda kredinin vadesi, faiz oranı, kredinin tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ve geri ödeme koşulları gibi hususlara reklamın yayımlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işaretiyle tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmesi sağlanacak.

TÜKETİCİ YORUMLARINA ÇEKİDÜZEN

Bir platform veya internet sitesinde yayınlanan tüketici değerlendirmelerinin diğer tüketicilerin satın alma kararı üzerindeki etkisi göz önüne alınarak, değerlendirmelerin aldatıcı ve yanıltıcı olmamasını sağlamak üzere de düzenlemeye gidildi. Buna göre, sahte tüketici değerlendirmelerinin yayınlanması artık yasak. Değerlendirmeler olumlu-olumsuz ayrımı yapılmadan yayınlanacak. Tüketici yorumlarına erişim sağlayanlar, bu yorumların o tüketicilerce yapılıp yapılmadığını kontrol etmek zorunda olacak.

KARABORSA BİLET SATIŞINA FREN

"Bot" olarak adlandırılan yazılımlar kullanılarak, spor, tiyatro gibi etkinlik biletlerini belirlenen limitlerin dışında satın alıp bunların ikincil piyasalarda nominal değerlerinden çok daha yüksek fiyatlarla satılmasının önüne geçerek karaborsayı önmek amacıyla da düzenleme yapıldı.



