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Ticaret Bakanlığı'ndan bir yeni ifşa daha! 'Boğulma riski var' denilerek o ürün tamamen toplatılıyor...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.01.2025 12:28
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya taklit ve tağşiş karıştıran markaları ifşa ederken Ticaret Bakanlığı ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski barındıran ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bir çocuk giyim markasının ürettiği ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan bir yeni ifşa daha! 'Boğulma riski var' denilerek o ürün tamamen toplatılıyor...

Hem gıdada hem de giyimde vatandaşın sağlığının korunması için denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya hile karıştıran yüzlerce markayı bir bir ifşa ederken Ticaret Bakanlığı da düğmeye bastı.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşalayan Ticaret Bakanlığı, listesine yeni bir ürün ekledi.

MedyaGoster

Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı.

MedyaGoster (1)

İstanbul Çekmeköy merkezli ürünün piyasa arzının yasaklanmasına toplatılmasına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı o ürün:

ticaret

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ifşa
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