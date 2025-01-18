Ticaret Bakanlığı'ndan bir yeni ifşa daha! 'Boğulma riski var' denilerek o ürün tamamen toplatılıyor...

Hem gıdada hem de giyimde vatandaşın sağlığının korunması için denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdaya hile karıştıran yüzlerce markayı bir bir ifşa ederken Ticaret Bakanlığı da düğmeye bastı.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden denetledikleri sağlıksız ürünleri ifşalayan Ticaret Bakanlığı, listesine yeni bir ürün ekledi.

Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı.

İstanbul Çekmeköy merkezli ürünün piyasa arzının yasaklanmasına toplatılmasına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı o ürün:



