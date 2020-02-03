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TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."


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Anahtar Kelimeler:
ihracat rakamları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle,

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