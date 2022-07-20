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TMO duyurdu! 'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

20.07.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TMO Genel Müdürü Güldal pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşıyla birlikte zarar gören tarım sektörü için önlemleri aldıklarını belirterek, 'Bu yıl en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin edeceğiz. Tarlada bir kilo dahi ürün kalmayacak' dedi. Öte yandan Güldal satış rakamlarının piyasanın yüzde 50 altında olduğunu da bildiridi.

TMO duyurdu! 'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

TMO Genel Müdürü Güldal'dan tarım sektörüyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Güldal, pandemi süreci ve ardından çıkan Rusya Ukranya savaşı ile birlikte yaşanan tarım ürünleri ile ilgili sıkıntıların önüne geçmek için tüm önlemleri aldığını söyledi. Hedef, tarlada bir kilo bile ürün bırakmadan alıp en yüksek stok oranına ulaşmak ve gıda güvenliğini sağlamak. Öte yandan Güldal satış rakamlarının piyasanın yüzde 50 altında olduğunu da belirtti.

Pandemi ve arkasından çıkan Rusya- Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. Hedef, tarlada bir kilo bile ürün bırakmadan alıp en yüksek stok oranına ulaşmak ve gıda güvenliğini sağlamak.

ORTAK ÇALIŞMA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, gıda güvenliğinin sağlanması için attıkları adımları ve aldıkları önlemleri anlattı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman bakanlıkları ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri aldıklarını aktaran Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara hızla devam edildiğini vurguladı.

EN YÜKSEK STOK

Güldal, 2022 yılındaki hedeflerini anlatırken, tarlada bir kilo bile ürün bırakmayacakları mesajını verdi. Ahmet Güldal, "200 TMO iş yeri, 190 depo, artı ihtiyaç olan her yere, lisanslı depolarımıza uzak olan her yerde TMO'nun geçici alım merkezlerini açarak 2022 yılında en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin etmek istiyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 50 UCUZ SATIYORUZ

TMO ürünlerini Tarım Kredi, PttAVM aracılığı ile tüketici ile buluşturduklarına dikkat çeken Ahmet Güldal, "Özellikle satış rakamlarımız piyasanın yaklaşık yüzde 40, yüzde 50 daha altında ve bu nokta tüketicilerimiz yoğun rağbet gösteriyorlar" dedi.

KENEVİR İÇİN AR-GE

Güldal, uzun süredir kamuoyunda da tartışılan tıbbı amaçlı kenevir yetiştirme konusunda yasal bir hazırlık yapıldığını, kurum olarak bu konuda kendilerinin görev almak istediklerini ve Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

İYİ REKOLTE BEKLİYORUZ

Güldal, 2022'de Türkiye'nin büyük ölçüde arz güvenliğini sağlayacak bir rekolteyi ve üretimi sağlayacağını düşündüklerini ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
tarım kredi
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