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TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Mart 2023 Afyonkarahisar TOKİ Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Heyecan dorukta!

08.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi canlı olarak kurumun YouTube kanalında ekrana gelecek. Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı ilçeleri için çekiliş Kocatepe Spor Kompleksi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. "8 Mart 2023 Merkez Afyonkarahisar TOKİ Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?" sorusu internette araştırılıyor. İşte, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 8 Mart 2023 Afyonkarahisar TOKİ Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Heyecan dorukta!

TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi sonuçları bugün YouTube'da canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile belli olacak. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından çekilişler, TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi ile başlıyor. Bugün bir çekiliş de İzmir merkez için yapılacak. İşte konuya dair detaylar ile Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı ilçeleri Afyonkarahisar TOKİ Kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi bugün (8 Mart 2023 Çarşamba) saat 10.00'da Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapılacak.

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AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA AFYONKARAHİSAR SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

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