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TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 9 Kasım 2022 TOKİ Ağrı kura çekilişi nereden izlenir?

09.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Ağrı kura çekilişi bugün (9 Kasım 2022 Çarşamba) gerçekleştirilecek. Merkez ve Petnos ilçelerinde yapılacak sosyal konut projelerine ilişkin çekilişin saati ve nereden izleneceği Ağrılılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "TOKİ Ağrı kura çekilişi canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, 9 Kasım 2022 TOKİ Ağrı kura çekilişi nereden izlenir? İşte detaylar...

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 9 Kasım 2022 TOKİ Ağrı kura çekilişi nereden izlenir?

TOKİ Ağrı kura çekilişi bugün (9 Kasım Çarşamba) noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Ağrı kura çekilişi canlı izle ekranı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin Ağrı kura çekilişi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi bugün Ağrı için yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ "İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ilk kura çekimini 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak, Ardahan ve Kars için yaptı.

TOKİ Ağrı kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ AĞRI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ AĞRI'DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ'nin Ağroı'da sosyal konut projesi yapacağı ilçeler:

Merkez,

Petnos

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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