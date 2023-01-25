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TOKİ Bursa KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Nilüfer, Orhangazi TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar SORGULAMA

25.01.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Nilüfer, Orhangazi TOKİ kurası bugün çekiliyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek olan kura kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Nilüfer, Orhangazi TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar....

TOKİ Bursa KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Nilüfer, Orhangazi TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 2+1, 3+1 kazananlar SORGULAMA

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ediyor. Kura çekilişi kurumun resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak. Adaylar, kura çekilişini kurumun YouTube üzerinden anbean takip edebilecekler. Peki, TOKİ Bursa KURA ÇEKİLİŞ sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bursa kura sonucu sorgulama sayfası...

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Nilüfer, Orhangazi İlçesi'nde yer alan konutların kurası bugün çekiliyor. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak aktarılacak.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

toki

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Nilüfer ve Orhangazi kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

toki

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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