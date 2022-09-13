TOKİ İstanbul ucuz konut başvuru nasıl yapılır? e-Devlet 2022 TOKİ İstanbul ucuz konut başvurusu...

TOKİ sosyal konut projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıntıları aktardı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, TOKİ İstanbul ucuz konut başvuru nasıl yapılır? Peki TOKİ İstanbul ucuz konut başvuru nasıl yapılır? TOKİ İstanbul ucuz konut başvurusu ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

TOKİ İSTANBUL UCUZ KONUT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 422 milyar TL'lik dev yatırım, 100 bin yeni istihdam desteği, 250 bin konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerinin yer aldığı projenin tüm ayrıntıları belli oldu. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve E-devlet üzerinden alınacak.

81 ilde tüm ilçeleri kapsayacak projede 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Böylece sosyal konut sayısı 2 milyona çıkacak. Yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimleri "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirlendi. Projenin ilk etabı 2 yıl içinde tamamlanacak.

Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayrılacak. Projedeki konutların yüzde 20'sine denk 50 bin konut ise gençlere tahsis edilecek.

608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlara aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira ve 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.

E-DEVLET İSTANBUL UCUZ KONUT BAŞVURU EKRANI

e-Devlet 2022 TOKİ İstanbul ucuz konut başvuru ekranı için linke tıklayınız:

https://www.turkiye.gov.tr/

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ sosyal konut projelerinin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek."

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ UCUZ KONUT TAKSİT VE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ ucuz konut fiyatları konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir.

Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak.

Halihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayii tipi işyeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni işyerini daha küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İşyerlerimiz 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 10-120 ay vadeyle sunacağız."





