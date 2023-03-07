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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, hangi saatte, sonuçlar hangi gün belli olur? Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi CANLI İZLE ekranı

07.03.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman? Merak edilen soru kurumun yayımladığı yazılı açıklama ile yanıt buldu. Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle verilen aranın ardından bu ilimiz ile Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kura çekim tarihi belli oldu. Peki, TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi saatte, sonuçlar hangi gün belli olur? Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi canlı izle ekranı ve detaylar haberimizde...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman, hangi saatte, sonuçlar hangi gün belli olur? Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi CANLI İZLE ekranı

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları yarın YouTube'da canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile belli olacak. 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından çekilişler, TOKİ İzmir kura çekilişi ile başlıyor. Merkez İzmir TOKİ Kura çekilişi canlı izle ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi yarın (7 Mart 2023 Çarşamba) saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 3479 konut sahibini bulacak.

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İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

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