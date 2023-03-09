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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 9 Mart 2023 Menemen İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oluyor!

09.03.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı 9 Mart 2023 Perşembe günü Menemen ilçesinde yapılması planlanan konutlar için başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Menemen çekilişi noter huzurunda Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salonda gerçekleştiriliyor. Bugünkü çekiliş ile 1500 konut sahibini bulacak. "9 Mart 2023 Menemen İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusu internette sorgulanmaya başlandı. İşte, TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 9 Mart 2023 Menemen İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oluyor!

TOKİ İzmir kura çekilişi canlı olarak YouTube'da ekrana geliyor. TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları Menemen için yapılan çekiliş sonrası erişime açılacak. Yarın Güzelbahçe, Urla ve Selçuk için, Cumartesi günü ise Torbalı, Seferihisar için gerçekleştirilecek olan çekilişler haftanın son günü ise Aliağa ve Kemalpaşa için yapılacak. TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar ve bilgiler haberimizde...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! (9 MART 2023 PERŞEMBE)

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (9 Mart 2023 Perşembe) saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 1500 konut sahibini bulacak.

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TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

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toki izmir toki kura sonuçları

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