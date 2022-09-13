TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak? TOKİ ucuz sosyal konut projesi hangi ilde nereye yapılacak? İstanbul, Ankara İzmir il il TOKİ evleri başvuru şartları ve tarihleri!

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Birçok kişi arama motorlarında "TOKİ projesi ne zaman, nereye yapılacak?", "TOKİ ucuz sosyal konut projesi hangi ilde nereye yapılacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara İzmir il il TOKİ evleri başvuru şartları ve tarihlerine dair merak edilenler....

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ sosyal konut projeleri ile ilgili güncel verilere göre 81 ilde üretilen 1 milyon 170 bin konutun yüzde 86.90’ının sosyal konut niteliğinde olacak.

250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası, 10 bin sanayi sitesi yer alacak. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

Konuya ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan açıklama sonrası netleşecek.

TOKİ UCUZ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak aktarılan TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."



