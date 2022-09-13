TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısı!

TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ projesiyle 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjanı belli oldu mu? TOKİ ucuz konut genç başvuru kontenjan sayısına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

TOKİ UCUZ KONUT GENÇ BAŞVURU KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.



