TOKİ ucuz konut şartları nelerdir? TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde olacak?

TOKİ sosyal konut projesi İstanbul ili için başvuruda bulunmak isteyen bir çok kişi TOKİ İstanbul konutları hakkındaki detayları merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin 81 ilde yapacağı projeye ilişkin açıklamalarda bulunacak. Peki, TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'da hangi ilçelerde olacak? TOKİ sosyal konut İstanbul başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

TOKİ sosyal konut projeleri ile ilgili güncel verilere göre 81 ilde üretilen 1 milyon 170 bin konutun yüzde 86.90’ının sosyal konut niteliğinde olacak.

250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası, 10 bin sanayi sitesi yer alacak. Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Öte yandan Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak."



