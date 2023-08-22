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TOPLU SÖZLEŞME 4. TOPLANTI 2023! Memur ve emekli zammı Toplu Sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta?

22.08.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken milyonlarca kişi Toplu Sözleşme toplantısına kilitlendi. 2024-2025 yılları mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2023 memur toplu sözleşme zam oranları görüşmelerinde müzakereler, belirlenen takvim gereği bugün tamamlanacak. Peki, Toplu Sözleşme 4. toplantısı ne zaman 2023? memur ve emekli zammı Toplu Sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TOPLU SÖZLEŞME 4. TOPLANTI 2023! Memur ve emekli zammı Toplu Sözleşme toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Emekli memur ve memur zammı için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri ile son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplu sözleşme toplantı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Görüşmelerde taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. İşte 4. Toplu Sözleşme Toplantısı ile ilgili detaylar...

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TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplu sözleşme toplantısı bugün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GÖZÜ GELECEK AÇIKLAMADA!

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Görüşmelerde kamu işveren tarafı ilk teklifini güncelledi. Bugün müzakerelerin tamamlanacağı son toplantı yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla başlayan pazarlıklar, 17 Ağustos'taki ikinci teklifle yoğunlaştı. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Ancak Kamu İşveren Heyetinin son yaptığı 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, yeni teklif beklemeye başladı.

MEMUR-SEN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Halbuki enflasyon farkı Kamu İşverenin jesti değil, toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır”

Yalçın, oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediklerini ancak hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

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