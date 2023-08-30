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Toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

30.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu sözleşme görüşmeleri ve memur zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Hakem Heyeti, geçtiğimiz gün dördüncü kez bir araya geldi. Toplantı sona erdikten sonra devlet kurumlarında çalışan memurlara yapılacak zam oranı açıklaması için tarih de verildi. Peki, Toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını ne zaman açıklanacak?

Toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Memur zammı ile son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul dün, dördüncü kez bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunuldu ve 2024 - 2025 yılı ı memur zammı kararı için tarih verildi. Hakem Heyeti 2024 - 2025 yılı memur zammı kararını o tarihte açıklayacak. İşte detaylar...

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TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme memur zammı için 4. kez gerçekleştirilen toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başladı ve yaklaşık 8 saat sürdü.

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MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı için tarih belli oldu. Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itirazda bulunulamayacak.

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HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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Toplu Sözleşme memur zammı

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