FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

27.06.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon bayram namazı saati için araştırmalar giderek hızlanıyor. Müslümanların heyecanla beklediği dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran Çarşamba günü. Bayramın birinci günü cemaat ile beraber bayram namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il il bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, Trabzon bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Trabzon bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatleri

Trabzon bayram namazı saati 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. İslam dininde iki dini bayram bulunuyor. Birincisi on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından başlayan Ramazan Bayramı, ikincisi ise kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın birinci günü kılınacak olan bayram namazı saati hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Trabzon'da bayram namazı saat 05.27'de kılınacak.

TRABZON BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Trabzon bayram namazı saati: 05.27

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.
Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

kurban-bayramı-namazı

  1. Rekat
    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
    • İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
  2. Rekat
    • İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
      Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.
      Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKM için yeni karar! Bakan Şimşek imzaladı, gözler Erdoğan'daKKM için yeni karar! Bakan Şimşek imzaladı, gözler Erdoğan'da
Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam!Kurban Bayramı öncesi akaryakıta zam!
İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor! İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı bayram namazı saati

En Çok Okunan Haberler

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.