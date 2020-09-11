TÜFE oranına göre emekli maaşına ocak ayında ne kadar zam yapılması bekleniyor

Emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Uzman tahminleri açıklandı...

2020 senesinin sonuna yaklaşırken 2021'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Sayıları 5 milyonu aşan emekli vatandaşlar, ocak zammı için beklentilerini dile getirmeye başladı bile. Emeklilere 2020 Temmuz döneminde %5,75 oranında zam yapılmıştı. Yeni yılda yapılacak zam için de ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce meclise sunulan teklifler kabul edilirse, işçi ve memura verilen eş ve çocuk desteğinin emekli vatandaşlara da verilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu öneri kabul edilirse emekliler sadece maaşlarına yapılacak zammı değil, destek zammını da merak etmeye başlayacaklar.

OCAK AYINDA EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli aylıklarının ne kadar artacağının belirlenmesi için en önemli kriter tüketici fiyat endekslerinde yaşanan değişim. Konuyu daha net özetlemek adına şöyle bir örnek verebiliriz:

2020’nin Temmuz ayında emeklilere uygulanacak zam, Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıktı. Bir önceki zam dönemi olan Aralık 2019’a kıyasla Haziran 2020’de fiyatlar yüzde 5,75 oranında artmıştı. Bu bağlamda emekliler yüzde 4 zam, yüzde 1,75 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda maaşlarında yüzde 5,75 seviyesinde bir zam gördüler.