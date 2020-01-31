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TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu


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Anahtar Kelimeler:
turizm geliri, TÜİK,

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