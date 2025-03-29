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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ek gelir isteyenler dikkat: Bunu bilmeden fazla mesaiye kalmayın!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.03.2025 15:55
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Yarın Ramazan Bayramının ilk günü. Vatandaşları bayram heyecanı sararken hazırlıklar da sürüyor. Bayramda çalışacak olan vatandaşlar ise ek mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücretli bir çalışanın 3 günlük bayram mesaisinin ne kadar olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Ek gelir isteyenler dikkat: Bunu bilmeden fazla mesaiye kalmayın!

30 Mart - 1 Nisan Ramazan Bayramı olması nedeniyle resmi tatil olması ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Ramazan Bayramında çalışacak olan vatandaşlar ek mesai ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

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22 bin 104 lira maaş alan asgari ücretliler 3 gün boyunca çalışırlarsa ne kadar ek mesai alacaklarını Ekonomist Muhammet Bayram CNNTÜRK ekranlarında açıkladı. Bayram, çalışanların bayramda mesaiye kalmak istemesinin nedenini şu sözlerle anlattı:

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"Asgari ücretlinin maaşına zam geldi ama açıklanan enflasyonlar ile beraber asgari ücretlinin maaşı yüzde 7 eridi. Çoğu çalışan fazla mesai yaparak ek bir gelir elde etmeye çalışıyor. Normalde vatandaşlar bayramda çalışmak istemezler ama bu bayram çoğu özel sektörde çalışanlar mesai yapmak istiyor"

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Ek mesai ödemelerinin günlük ücretin 2 katı olarak ödendiğini ifade eden Bayram, "Mesai hafta sonuna denk geliyorsa 2,5 katı mesai ödenmesi gerekir. Yani fazla mesai yapıyorsanız günlük ücretin iki katı hafta sonu mesai yapıyorsanız günlük ücretinizin 2,5 katı ödeme alırsınız"

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Asgari ücretin brüt olarak 26 bin 5 lira olduğunu ifade eden Bayram, günlük ücreti bulmak için 30'a böldüklerini ve çıkan sonucun 866,85 lira olduğunu ifade etti. Bayram, çalışanların 3,5 gün çalışılması durumunda ise asgari ücretlinin 3 bin 683 lira ödeme alacağını aktardı.

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Bayramın birinci gününün haft sonuna geldiğine değinen Bayram, "İlk gün 2,5 katı olarak ödenecek ve bir kişi 3 bin 683 lira ödeme alacak"
Erdoğan'ın bayram tatilini 9 gün olarak düzenlendiğine dair açıklamasına değinen Bayram, bu tatilin sadece kamu çalışanları için geçerli olduğunu ifade ederek, özel sektörde çalışan vatandaşlara ek bir mesai ücretinin olmayacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
fazla mesai mesai
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