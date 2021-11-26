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Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

26.11.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş'in araştırmasına göre, kasımda dört kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 192, yoksulluk sınırı 10 bin 396 lira oldu.

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 3 bin 191 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 10 bin 395 lira 91 kuruş oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 902 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı.

Yılın 11 ayı itibarıyla fiyatlardaki artış yüzde 23,23 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 26,82 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 20,58 olarak hesaplandı.

GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kasımda, bazı süt ve yoğurt ürünü fiyatında değişiklik gözlenmekle beraber süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerde değişiklik olmadı. Beyaz peynir fiyatı ortalamada fazla değişmedi. Kilogram fiyatı olarak gravyer peynir 165 lira, keçi peyniri 98 lira, koyun peyniri 95 liradan satıldı.

Kıyma ve kuşbaşı ile tavuk eti fiyatı artarken sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünlerin fiyatı değişmedi. Kilogram fiyatı 169 lira olan bonfile et, hesaplamada dikkate alınmadı. Balığın ortalama kilogram fiyatı biraz geriledi.

Yumurta fiyatı arttı ve tanesi 1 lira 30 kuruş oldu.

Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) bu ay yeşil mercimek hariç önemli bir değişiklik olmadı.

Ailenin gıda harcamasında ağırlıklı yer kaplayan yaş sebze-meyve fiyatları da bu ay önemli oranda değişmedi. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8 lira 60 kuruş oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı biraz artarak 8 lira 28 kuruş, ortalama kilogram meyve fiyatı biraz gerileyerek 9 lira 8 kuruş oldu.

Ekmek fiyatı resmi olarak henüz artmadı ancak ekşi mayalı, köy ekmeği, tam tahıllı gibi ekmekler ortalama yüzde 20 zamlandı. Makarna ve irmik fiyatı değişmezken pirinç fiyatı biraz arttı. Unun kilogram fiyatı yüksek oranda artış gösterdi. Aynı şekilde bulgurdaki yüksek artış dikkati çekti.

Ayçiçeği yağının litresi 29 liraya ulaştı. Bu ay tereyağı ile zeytinyağı fiyatında hafif bir ayarlama yapılırken, margarin fiyatı yüksek oranda arttı.

Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ile yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği gibi) ürünlerin fiyatı değişmedi.

Baharat ürünlerinin (kimyon, nane, karabiber gibi) fiyatı bu ay çok yüksek oranda zam gördü. Kilogramı 80 lira olan karabiberin fiyatı 190 lira oldu.

Bal, reçel, pekmez fiyatı değişmezken, şeker ve tuz da bu ay fiyatı artan ürünler arasında yer aldı. Çay fiyatı arttı, geçen ay fiyatı artan ıhlamur aynı kaldı. Salça fiyatı da değişmedi. (AA)

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