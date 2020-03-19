Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!

Geniş ürün yelpazesiyle yüksek kalite ve çeşitliliği bir araya getiren New Well, birçok Avrupa ülkesine ihracat sağlıyor. Profesyonel kozmetik markası, Türk kozmetiğinin kalitesini tüm Dünya’ya duyuruyor. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, tırnak bakımı gibi birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler üreten New Well Kozmetik, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için üretim tesislerinde ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede makinalar ve Araştırma-Geliştirmeye yapılan yatırımlar ile kalitesinde elde ettiği devamlılığı sürdürüyor.

Profesyonel makyaj, dönemin en popüler uygulamaları içerisinde olduğu için profesyonel makyaj malzemeleri ihtiyacı oldukça fazla. Uygun fiyatlı ürünleri ile kişisel bakım bilincini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen New Well, gerçekleştirdiği özel projeler ile de büyük bir farkındalık yaratıyor. Profesyonel makyaj, dönemin en popüler uygulamaları içerisinde olduğu için profesyonel makyaj malzemeleri ihtiyacı oldukça fazla. Uygun fiyatlı ürünleri ile kişisel bakım bilincini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen New Well, gerçekleştirdiği özel projeler ile de büyük bir farkındalık yaratıyor.