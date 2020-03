Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!

Profesyonel makyaj , dönemin en popüler uygulamaları içerisinde olduğu için profesyonel makyaj malzemeleri ihtiyacı oldukça fazla. Uygun fiyatlı ürünleri ile kişisel bakım bilincini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen New Well, gerçekleştirdiği özel projeler ile de büyük bir farkındalık yaratıyor. Profesyonel makyaj , dönemin en popüler uygulamaları içerisinde olduğu için profesyonel makyaj malzemeleri ihtiyacı oldukça fazla. Uygun fiyatlı ürünleri ile kişisel bakım bilincini üst düzeye çıkarmayı hedefleyen New Well, gerçekleştirdiği özel projeler ile de büyük bir farkındalık yaratıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle yüksek kalite ve çeşitliliği bir araya getiren New Well, birçok Avrupa ülkesine ihracat sağlıyor. Profesyonel kozmetik markası, Türk kozmetiğinin kalitesini tüm Dünya’ya duyuruyor. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, tırnak bakımı gibi birçok farklı kategoride uygun fiyatlı ürünler üreten New Well Kozmetik, hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak için üretim tesislerinde ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede makinalar ve Araştırma-Geliştirmeye yapılan yatırımlar ile kalitesinde elde ettiği devamlılığı sürdürüyor.

Türk kozmetiğinin kalitesini Dünya’ya duyurarak, kozmetik pazarının her noktasında marka bilinilirliği elde eden New Well, global ekonomiye değer katmak ve profesyonel kozmetik ürünlerini müşterileri ile buluşturmak için özverili şekilde faaliyet gösteriyor.

Make-up artistlerin severek satın aldığı kozmetik ürünleri ile artık profesyonel makyaj uygulamaları yapmak çok kolay. Yüksek pigmentli, kalıcılık sunan ve akma problemini ortadan kaldıran New Well ürünleri, kusursuz uygulama için özel olarak tasarlanıyor. Kozmetik ürünlerinin yanı sıra ürünleri uygulamanızda yardımcı olacak makyaj aksesuarları ve cildinizi makyaja hazırlayacak cilt bakım ürünleri de New Well ürün yelpazesi içerisinde mevcut.

New Well son dönemde saç bakımı ürünleri için de büyük çeşitlilikler sunuyor. Bioenergy saç bakım setleri farklı ihtiyaçlara özel olarak profesyonel saç bakımı sağlıyor. Başarılı marka yeni ürünleri ile büyük rağbet görüyor.

New Well yerel pazarda bilinen markalarıyla şu anda birçok Avrupa, Asya ve Ortadoğu Arap yarımadası ülkelerine ürünlerini ihraç ediyor. Şirketin “kalite” anlayışı sadece üretilen ürünlerle sınırlı değil. Bünyesinde istihdam eden her personelin gerekli eğitimlerden geçerek tüketicilerine bilinçli destek vermesine yardımcı oluyorlar.

Gerek ürün kalitesi gerekse profesyonel satış süreci ile New Well, Türk Kozmetiğinin gücünü Dünya’ya duyurmaya devam ediyor.