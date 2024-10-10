'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' Domuz eti skandalında çok çarpıcı iddiayı paylaştı! İl adı bile verdi 'En acısı şu...'

Türkiye, günlerdir 'domuz eti' skandalını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamasıyla gıdalara karıştırılan ürünler tüm Türkiye'yi şaşkına çevirmiş ve özellikle bazılarında domuz eti tespit edilmesi infial uyandırmıştı. Domuz eti konusunda çok konuşulacak yeni iddialar da geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, etlerde domuz eti kullanımıyla ilgili öğrendiği çok çarpıcı bilgileri anlattı.

DOMUZ ETİ KÖFTENİN, KEBABIN İÇİNE NASIL KARIŞIYOR?

TV100 canlı yayınında Barış Yarkadaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün Türkiye'nin en tanınmış restoran zincirlerinin sahiplerini aradım. İşte Adana satan, Urfa satan falan filan, kebap vesaire satan. Dedim ki 'Bu domuz eti bu köftenin, bu kebabın içine nasıl karışıyor?' Bak dedikleri şu; Türkiye'de dediler 5-6 tane ciddi et satan zincirler var. İsimlerini vermeyeyim tamam mı. Bunlar dedi gıda mühendisleri aracılığıyla ürünlerini biz gider sabah teklif alırız ya da bir gün önceden teklif alırız, gıda mühendislerinin raporlarını görürüz ne eti olduğunu biliriz, kaç günlük et olduğunu biliriz, alır getirir dükkanımızda satarız. Peki dedim abi bu domuz nerede karışıyor. Domuz şurada karışıyor dedi; senin etin geldiğinde dedi, adam sürümden kazanmak, daha çok satmak, daha çok müşteri çekmek için yakaladığı domuzu bir yerde kes istiyor ve o domuzu getirip kuyruk yağını, etini... İl de verdiler. İl il anlattılar da şimdi tantana çıkacak vay efendim diye... Adana. En çok dedi, Adana'da domuz olur dedi. Adana'da dedi domuz çok olur, 3 tane kebapçı arkadaşım. Gerçekten. Hayır Adanalı şimdi... Adana ayağa kalkacak. Bunlar diyor ki yaban domuzunu gidiyor yakalıyorlar... Anlattığı şu bak, Türkiye'nin çok önemli bir kebapçısı şunu söyledi; domuz etini kasapta dedi kıyma eti olarak satarlar. Hazır çekilmiş kıyma hileye çok açıktır, ruhunuz bile anlamaz. Domuz etini getirir dedi köftenin içine katarlar, etler dedi birbirine benzediği için bunu dedi Fransa'da ve Cezayir'de çok yaparlar dedi. Cezayir'de Müslüman memleket. Hiç dedi ruhun anlamaz.

"TÜRKİYE'DE NE YAZIK Kİ ÇOK YAYGIN"

Bunu şunun için yapıyorlar dedi; domuz etinin Türkiye'de bir piyasası olmadığı için, çok az kasapta domuz eti satıldığı için çok çok az yerde satıldığı için, tüketilmediği için mali bir karşılığı yok, bunu getirir dedi katarlar, sen dedi dana eti yiyorum diye domuz etini yersin, köfteyi de yersin dedi, ona biraz da sos kattı mı Allah'ın kulu anlamaz dedi. 'Peki bu yaygın mı?' dedim. 5 tane restoran zincirinin ayrı ayrı sahiplerine sordum, hani yanılmamak için. Söyledikleri şu; Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın dediler. Domuz eti kullanımı. Ama şunu unutmayın dediler ısrarla beşi de, dediler ki; büyük firmalardan aldığımız etlerde böyle bir şey olmaz. Onlar zaten gıda mühendislerinin raporlarıyla çıkıyor. Biz kendimiz görerek alıyoruz. Bütün hile hurda mutfakta oluyor. Daha önceden kesilmiş vurulmuş domuzlar gece dedi getiriliyor ve bunun dedi bakın en acısı şu iki hukukçu arkadaşımız var burada, bak mesela bir restoran sahibi arkadaşımız dedi ki şu anda yayını izliyor at eti satmanın hiçbir cezası yok dedi. Her gün dedi gazetelerde dedi görüyorsun."